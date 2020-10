France : Un prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon

Un prêtre orthodoxe de nationalité grecque a été pris pour cible à deux reprises au fusil à canon scié samedi à Lyon, alors qu’il fermait son église. L’assaillant est en fuite.

Le prêtre était «en train de fermer son église» au moment des faits survenus à l’intérieur du lieu de culte, selon une source policière et une autre, proche de l’enquête. «Il n’y avait pas de cérémonie» en cours et «le prêtre n’était pas en tenue», a précisé cette dernière source.

Le religieux, âgé de 52 ans, visé par deux coups de feu, a été touché une fois «au foie et à bout touchant» et se trouvait dans un état grave, selon des sources proches de l’enquête.

«L’honneur de la France»

Pour sa part le Premier ministre Jean Castex, en déplacement samedi à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray (Nord-Ouest) où un prêtre catholique, le père Hamel, avait été égorgé en 2016 par deux jihadistes, a mis l’accent sur «l’entière détermination du gouvernement pour permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté». «Notre volonté est forte : notre détermination ne faiblira pas, c’est l’honneur de la France, c’est l’honneur de la République», a-t-il dit.