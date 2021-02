Belgique : Condamné à un an de prison avec sursis pour un tir sur une fillette

Lors d’une course-poursuite en 2018, un policier belge avait tiré sur une fillette kurde de deux ans. Il a été condamné à un an de prison avec sursis.

Trafic de migrants

Une relaxe

Inculpé au bout d’un an et demi et laissé libre par le juge d’instruction, M. Jacinto Goncalves était jugé avec deux Kurdes d’Irak faisant partie du groupe de migrants et soupçonnés d’avoir provoqué la course-poursuite.