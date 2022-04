Cambodge : Il tombe dans l’enclos de vingt crocodiles et se fait dévorer

Un père de famille est décédé mardi dans la province de Siem Reap après avoir fait une chute dans une piscine remplie de reptiles, deux jours auparavant.

Le village de Tayong, dans le district de Puok (nord-ouest) pleure la mort d’un de ses habitants. Sou Sothea a passé la soirée de samedi dernier à boire des verres avec des proches à l’occasion du festival annuel Choul Chnam Thmey. Il s’est ensuite rendu dans la ferme où il travaillait pour jeter un coup d’œil aux crocodiles et les nourrir. Mais le père de famille s’est endormi dans un hamac près de l’enclos des reptiles. L’homme de 37 ans s’est ensuite réveillé en pleine nuit pour soulager un besoin naturel, selon le «Mirror» .

En traversant un étroit muret surplombant l’une des piscines, le malheureux a perdu l’équilibre et a chuté. Cinq crocodiles se sont alors jetés sur lui. Réveillée par les hurlements du trentenaire, son épouse a alerté les voisins, qui se sont précipités sur les lieux pour chasser les reptiles à l’aide de bâtons. Des secouristes ont pris en charge la victime avant de l’emmener d’urgence à l’hôpital. Mordu des pieds à la tête, mais surtout au niveau des bras, Sou Sothea a succombé à ses blessures mardi après-midi.

Selon le colonel Tip Pumsen, un total de vingt crocodiles mâles et femelles se trouvaient dans le bassin quand le père de famille est tombé. Ces animaux y sont élevés pour leur viande et leur cuir. «C’était mon pire cauchemar. Nous savions tous à quel point ces crocodiles étaient dangereux mais ça n’a jamais inquiété mon mari. J’ai le cœur brisé parce qu’il était mon mari et âme sœur. Mes enfants ont perdu leur père, je souffre tellement», a confié sa femme, qui se retrouve seule avec deux garçons.