Saint-Gall : Il tombe dans une cuve d’aluminium à 720 degrés

Mercredi soir, deux ouvriers de maintenance effectuaient des travaux sur un four de maintien à température d’aluminium. Le four contenait de l’aluminium liquide maintenu à une température de 720 degrés. Lors des travaux, un électricien de 25 ans est tombé par une ouverture dans le chaudron et s’est enfoncé dans l’aluminium en fusion jusqu’aux genoux. Il a pu s’appuyer et se hisser à nouveau par ses propres moyens.