Vaud : Il touchait l’aide sociale pour un appartement qu’il n’habitait plus

Bénéficiaire du Revenu d’insertion, un trentenaire suisse a fait ménage commun chez une locataire de son immeuble tout en continuant de toucher des prestations financières pour une personne vivant seule.

L’homme continuait de percevoir des aides pour un appart qu’il n’occupait plus.

En faisant ménage commun avec sa voisine entre octobre 2014 et décembre 2015, Joel continuait de recevoir des prestations financières du Centre social régional (CSR) pour une personne seule dans son appartement. En réalité, une nouvelle famille s’était installée dans le logement du 3e. Le trentenaire avait fait un deal gagnant-gagnant avec le propriétaire: il continuait de recevoir des prestations financières calculées pour une personne seule ainsi que la prise en charge de son loyer du 3e étage. Il a également gardé le silence sur les retours des décomptes de chauffage qui s’élevaient entre 800 et 1000 fr. et qui auraient dû être remboursés au CSR. Mis au parfum de l’affaire en 2017, l’institution a exigé la restitution d’un montant total de 132’869 fr. couvrant l’intégralité des prestations dont Joel a bénéficié d’octobre 2008 à décembre 2015.