Influenceur

Il touche 1 million par publication sur Instagram

«The Rock» est la star qui s’est le mieux monnayée l’an passé sur l’application propriété de Facebook, selon les estimations d’un cabinet de marketing.

Dwayne «The Rock» Johnson a délogé la maquilleuse Kylie Jenner à la première place du classement 2019 des personnalités qui gagnent le plus pour un post Instagram. La star de «Fast and Furious» pouvait facturer l’an passé plus d’un million de dollars aux annonceurs pour une publication, si l’on en croit l’agence de marketing Hopper HQ. Le lutteur reconverti acteur s’appuie sur son réseau de 187 millions de suiveurs sur Instagram contre 182 à sa dauphine Kylie Jenner. Plus tôt cette année, Dwayne «The Rock» Johnson a été couronné parle magazine Forbes comme l’acteur le mieux payé du monde, avec près de 90 millions de dollars empochés l’année dernière avant impôts. Il est notamment ambassadeur de marques comme Under Armour ou Apple.