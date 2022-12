Il touche les fesses d’une nageuse à Nyon, la justice le punit

Nyon (VD) : Il touche les fesses d’une nageuse, la justice le punit

Le Tribunal de police de Nyon a confirmé la peine d’un trentenaire genevois accusé d’avoir touché les fesses d’une nageuse à la piscine de Colovray. L’homme avait déjà été condamné par ordonnance pénale à 90 jours-amendes à 30 francs et à une amende de 600 francs. Outre les caresses, il avait suivi sa victime jusqu’au parking puis, deux mois plus tard, se serait touché le sexe devant elle dans le bassin olympique de Morges, relate «La Côte». Plusieurs autres dérapages survenus dans des piscines et des vestiaires genevois, même après l’épisode de Colovray, ont plaidé en sa défaveur.