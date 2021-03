Une nouvelle affaire d’escroquerie au prêt Covid a occupé le Tribunal correctionnel genevois en ce début de semaine. Lundi, un peintre en bâtiment comparaissait pour escroquerie et faux dans les titres, rapporte la «Tribune de Genève». Les faits remontent à douze mois, au plus fort de la crise sanitaire. L’entrepreneur, actif au bout du lac et dans le canton de Vaud, avait obtenu un demi-million pour sa société grâce aux aides d’urgence de la Confédération. Après avoir reçu 360’000 francs en faisant une demande de prêt Covid sur son compte PostFinance à Genève, il a réitéré l’opération une seconde fois le lendemain, dans le canton voisins, où il a ouvert un nouveau compte à la Banque cantonale vaudoise. Résultat: 150’000 francs de plus lui ont été versés. Pour arriver à ses fins, il avait falsifié son chiffre d’affaires, gonflant le montant à plusieurs millions de francs, alors que ce dernier ne dépasse pas les 150’000 francs. Ce patron, seul employé de son entreprise, avait également indiqué être à la tête d’une équipe de douze personnes.