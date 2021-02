Assaut du Capitole : Il traite son ex d’abrutie, elle le dénonce au FBI

Pendant l’assaut du 6 janvier, un supporter de Trump a envoyé des messages peu amènes à son ancienne compagne. Le lendemain, celle-ci le balançait aux autorités.

Le Huffington Post explique que le lendemain des incidents, la jeune femme a contacté les forces de l’ordre pour leur transmettre des SMS et deux vidéos que Richard lui avait envoyés depuis le Capitole. Dans ses messages, le supporter de Donald Trump ressassait des théories du complot à propos de l’élection présidentielle et évoquait le chaos à l’intérieur du Capitole. «Ça dégénère ici, on s’est introduits dans le bâtiment, ils nous ont repoussés avec du spray, du gaz lacrymogène et des boules de peinture», a-t-il notamment écrit.