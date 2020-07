Football

Il traite un journaliste de «petit bâtard insolent»

Après la relégation de Watford en Championship, Troy Deeney s’est emporté et a présenté ses excuses… à sa grand-maman.

Membre de Watford depuis 2012, Troy Deeney a été moins corrosif quelques minutes plus tard face à une caméra de la BBC .

« J'ai donné tout ce que j'ai, était-ce assez bien? Dois-je abandonner? Non. Vous savez d'où je viens, je continue jusqu'à la fin. Si c'est la semaine prochaine, dans deux ans, je dirais que j'ai passé un bon moment et que j'ai rendu mes enfants fiers et c'est tout ce qui compte. »