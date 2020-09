D’après le « Times of India » , Pannalal, un homme habitant le village , est rentré chez lui ivre. Il s’est alors disputé avec sa femme avant de lui tailler le ventre avec une faucille afin de connaître le sexe du bébé qu’elle attendait. L’homme, un ouvrier déjà père de cinq filles, espérait qu’il s’agisse d’un garçon. La police pense qu’il aurait agi de cette manière pour obliger sa compagne à avorter si ce n’était pas le cas. Une thèse partagée par la s oe ur de la victime, qui a affirmé à la BBC que le couple se di s putait régulièrement pour avoir un fils.

Le geste de l’époux a causé la mort de l’enfant , un petit garçon, et la femme a dû être hospitalisée à New Delhi. Elle se trouve dans un état critique. Elle était enceinte depuis six ou sept mois, a fait savoir la police.