Vietnam : Il transportait 350 bouteilles de bile d’ours dans sa voiture

Propriétaire de sept plantigrades, un homme a été pris la semaine dernière en flagrant délit de commerce illégal.

«C’est la première fois qu’un propriétaire d’ours à Hanoï est arrêté et fait l’objet d’une enquête criminelle pour le transport et le commerce illégal de bile d’ours», a indiqué dans un communiqué, la cheffe adjointe de la fondation, Bui Thi Ha. La médecine traditionnelle vietnamienne et chinoise prête à la bile d’ours le pouvoir de guérir les hématomes et le cancer, et de prolonger l’espérance de vie.