Motocyclisme: Il traverse 15 pays en 24 heures: un record!

Des records du monde, il est possible d'en battre dans un nombre de catégories quasiment infini. Celui réalisé en cette fin de semaine par Thierry Sarasyn, un motard belge, n'est toutefois pas forcément le moins intéressant. Cet homme de 56 ans a réussi un petit exploit, demandant des qualités d'endurance, mais aussi un sacré savoir géographique.

Sarasyn s'est élancé vendredi soir de Koniakow, en Pologne, avec pour but de battre le record du monde du nombre de pays en moins de 24 heures. Le Belge détenait déjà cette marque depuis une année avec 13 nations différentes. Il était alors passé devant l'Italien Valerio Boni et ses 11 contrées visitées en une journée. Cette fois, ce motard pas comme les autres a fait encore plus fort.