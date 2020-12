Il y a eu du spectacle cette semaine dans le match de championnat de KHL entre le Dynamo Riga et Sochi. Pas moins de onze buts ont été inscrits dans cette rencontre (par dix buteurs différents), remportée 5-6 après prolongation par Sochi sur la glace de Riga.

Fait plutôt cocasse: même si Zyryanov a dribblé presque toute l’équipe adverse et qu’il a porté le puck pendant dix secondes d’un camp à l’autre, son but a tout de même généré deux passes décisives, octroyées à ses coéquipiers Scarlett et Indrasis.