États-Unis

Il trouve 135’000 dollars et n’hésite pas une seconde

Un futur policier a découvert, près d’un distributeur de billets d’Albuquerque, un sac contenant une somme astronomique. Il a rendu le magot aux autorités, qui se sont montrées reconnaissantes.

Une cérémonie et un petit boulot

«J’ai vu beaucoup de trucs en 21 ans mais ça, c’est unique et rafraîchissant pour le commissariat et la ville», s’enthousiasme Simon Drobik, porte-parole de la police d’Albuquerque. Les autorités ignorent encore à qui appartient ce sac. Jose, lui, a été remercié en bonne et due forme lors d’une cérémonie où il a pu rencontrer le chef de la police et le maire de la ville.