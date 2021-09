Thurgovie : Il trouve la façade de son restaurant recouverte de sang

Quelques jours après s’être prononcé en faveur de la vaccination, un restaurateur retrouve l’extérieur de son restaurant tapissé de sang.

«Rendre la vaccination obligatoire pour tous aurait été plus pertinent que le certificat, avait alors déclaré le restaurateur. La question serait réglée et on pourrait à nouveau travailler normalement.» Malheureusement pour lui, ses propos ont fortement déplu à certains opposants à la vaccination. Dans les jours qui ont suivi cette interview, l’homme a également reçu un appel anonyme de menace. Toutefois, malgré les récents événements, il maintient ses déclarations. La police est sur le coup et recherche les responsables.