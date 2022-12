États-Unis : Il trouve la mort en voulant défendre ses chiens de traîneau

Le bœuf musqué est un animal trapu à poil long, présentant une légère bosse sur l’épaule et portant des cornes. Pouvant peser jusqu’à environ 360 kilos, il se fait de plus en plus présent aux portes de la ville, surtout dès la fin du printemps jusqu’à la fin de l’automne. Ces bœufs musqués s’en prennent parfois à des chiens mais n’avaient jusqu’ici jamais mortellement attaqué d’être humain.