Football - Il trouve la parade pour faire respecter la distanciation

La pandémie de Covid-19 cause des dégâts partout dans le monde mais elle touche certains territoires plus violemment que d’autres. Notamment le Brésil, dont la situation s’envenime depuis plusieurs mois. Avec plus de 16,5 millions de cas confirmés (pour près de 470’000 décès), il s’agit du troisième pays le plus touché depuis l’apparition du virus. Au vu de la conjoncture actuelle, de nombreux experts annoncent l’apparition d’une troisième vague.