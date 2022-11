Allemagne : Il trouve un chèque mirobolant destiné à Haribo et reçoit une maigre récompense

Après avoir rendu visite à sa mère dans un quartier de Francfort, un Allemand de 38 ans a récemment vécu une drôle d’aventure, comme le relate le quotidien allemand «Bild». Sur le chemin du retour, il aperçoit en effet un morceau de papier qui traîne par terre et, après l’avoir ramassé, constate non sans stupeur qu’il s’agit d’un chèque de plus de 4,6 millions d’euros adressé au fabricant de bonbons Haribo.