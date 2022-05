Suisse : Il trouve un morceau de verre au fond de sa bouteille de bière

Après avoir acheté une bière Moretti à la Coop, un client a eu la mauvaise surprise de découvrir un débris de verre de plusieurs centimètres qui flottait à l’intérieur.

Melanie Grüter, porte-parole de Coop, assure que le détaillant a déjà contacté le fabricant. «Nos fournisseurs sont tenus par la loi et par contrat de respecter nos exigences de qualité, les prescriptions et les normes de la branche. Et «des produits de haute qualité et irréprochables sont la priorité de Coop», rappelle-t-elle.