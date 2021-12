Sri Lanka – Il trouve un saphir de 310 kilos dans son jardin

La découverte est d’envergure: un saphir bleu de 310 kilos! Telle est l’heureuse trouvaille d’un homme dans son jardin à Ratnapura, à une centaine de kilomètres à l’est de Colombo, la plus grande ville du Sri Lanka. L’Autorité nationale des pierres précieuses et des bijoux a déclaré mardi avoir examiné et certifié la pierre précieuse de 1,5 million de carats. L’État sri lankais encaissera 10 % des bénéfices de la vente.