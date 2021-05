Chine : Il trouve une faille pour ne jamais payer ses commandes chez KFC

Un étudiant chinois, avec plusieurs amis, a commandé des produits du géant du fast-food pour plusieurs milliers de francs sans débourser un centime. Ils finissent en prison.

Enseigne de la chaîne de restauration rapide américaine, KFC (archives). AFP

Un étudiant chinois de 23 ans et quatre de ses amis ont été récemment condamnés à des peines de prison allant de 15 à 30 mois pour avoir arnaqué KFC, racontent différents médias, dont Vice. Xu avait en effet découvert une faille dans l’application du fast-food spécialisé dans le poulet: il pouvait régler ses commandes en utilisant des bons et se faire immédiatement rembourser via une autre application.

L’étudiant a alors fait part de sa trouvaille à quatre de ses amis. Ainsi, entre avril et octobre 2018, ils ont obtenu gratuitement un total de plus de 30’000 dollars (près de 27’000 francs) de produits KFC. Xu a également commencé à vendre en ligne les coupons rendant possible ce processus.

Sanction trop sévère pour certains

Mais leur manège a fini par être découvert. Xu a alors été condamné à deux ans et demi de prison et ses amis à des peines allant de 15 mois à deux ans. Les cinq resquilleurs ont également reçu des amendes dont le montant est compris entre 155 et 930 dollars (soit entre 140 et 840 francs). La justice chinoise a en effet considéré qu’en plus de la fraude, ils s’étaient rendus coupables de «communication de méthodes criminelles».

Des voix se sont cependant élevées en Chine pour dénoncer des sanctions trop sévères. Beaucoup estiment en effet que KFC, qui n’a pas immédiatement repéré la faille de sécurité, est également responsable.