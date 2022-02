Double féminicide en Suisse et Autriche : Il aurait tué deux femmes innocentes pour se venger de son ex

Un jeune homme est accusé d’avoir tué deux femmes en l’espace d’une semaine, une à Zurich et l’autre à Graz (Aut). Un expert explique les pathologies à l’oeuvre.

Selon le psychologue Thomas Spielmann, plusieurs études menées en Australie montrent que les meurtriers haineux et sexuels ont souvent des antécédents judiciaires bien précis.

Une «haine aveugle abyssale»

Selon les médias autrichiens, le Roumain aurait tué la femme de 41 ans, une connaissance, en la poignardant 140 fois. «Celui qui poignarde 140 fois sa victime avec des ciseaux éprouve soit une haine aveugle abyssale, soit une excitation sexuelle élevée et croissante, soit les deux», estime Thomas Spielmann, psychologue.

«Pas attendre pour recommencer»

Et Thomas Spielmann explique ainsi le fait que les deux féminicides aient été commis si proches dans le temps: «Avant le premier passage à l’acte, l'auteur en était resté à des fantasmes fondés sur la haine ou le sadisme sexuel. Il est bien possible que le passage à l’acte était un premier pas du fantasme vers la réalité.» Cette première expérience lui aurait permis de comprendre «comment tuer pour atteindre son ultime frisson.» Et d’ajouter: «Il ne pouvait donc pas attendre pour recommencer».