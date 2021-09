Allemagne : Il tue le caissier car il ne veut pas porter de masque

Parce qu'il ne pouvait pas acheter une bière sans porter un masque, un homme a tiré une balle dans la tête d'un jeune étudiant de 20 ans, dans une station-service.

«Là, il a enlevé sa protection bucco-nasale»

Selon les investigations menées jusqu'à présent, le quadragénaire était entré sans masque dans la boutique de la station-service samedi soir et avait déposé deux packs de six bières sur le comptoir de la caisse. Le vendeur lui a alors fait remarquer que les masques étaient obligatoires - sur quoi il a quitté la pièce, en levant la main de manière menaçante.

Une bonne heure plus tard, le suspect est à nouveau apparu à la station-service - cette fois avec un couvre-bouche et cache-nez, prenant à nouveau un pack de six bières et se rendant à la caisse. «Là, il a enlevé sa protection bucco-nasale», a dit Kai Fuhrmann. Le caissier lui a de nouveau expliqué qu'il devait porter un masque. L'agresseur a alors sorti un revolver et a tiré sur le jeune homme de 20 ans.