États-Unis : Il tue sa femme à la hache et n’est pas inquiété pendant 40 ans

Un Américain de 70 ans a été reconnu coupable du meurtre de son épouse, perpétré en 1982 au domicile conjugal.

James et Cathleen Krauseneck avaient une petite fille de 3 ans au moment du meurtre. WHAM

Une soirée glaciale de février 1982 dans l’État de New York. Économiste de 30 ans, James Krauseneck rentre chez lui et découvre sa femme dans le lit conjugal, une hache profondément enfoncée dans le front. Le trentenaire attrape sa fille de 3 ans qui dort à côté et se précipite chez le voisin pour demander de l’aide. «Il avait le regard horrifié» et semblait incapable de parler, témoignera Eileen Marron-Keating. Celle-ci appelle la police, paniquée: «S’il vous plaît, venez à Del Rio Drive! Il y a eu, je crois, un meurtre», s’alarme-t-elle.

Les forces de l’ordre entrent alors dans cette jolie maison de deux étages et constatent le décès de Cathleen, 29 ans, «tuée d’un coup de hache dans la tête pendant son sommeil». L’enquête commence mais finit par patiner et devient, au fil des années, un «cold case». Le dossier est relancé en 2015, sous l’impulsion de la procureure du district de Monroe, Sandra Doorley. Épaulée par la police locale, le FBI, la police scientifique et un pathologiste médico-légal de renom, la magistrate finit par obtenir des résultats.

«Je voulais vivre assez longtemps pour voir ça»

C’est en novembre 2019 qu’une percée survient enfin dans l’enquête: le mari de la victime est mis en examen pour meurtre au second degré. L’homme, qui plaide non coupable, est libéré sous caution. Lundi, plus de 40 ans après la mort de Cathleen, James Krauseneck, 70 ans, a été reconnu coupable du meurtre de son épouse. Un soulagement énorme pour la famille de la victime: «Nous avons réussi! La justice pour Cathy!» s’est exclamée sa sœur Annet Schlosser, juste après le verdict.

À 95 ans, le père de Cathleen a lui aussi fait part de sa satisfaction: «Je voulais vivre assez longtemps pour voir ça. Ma femme est morte il y a quatre ans. Elle n’a pas tenu le coup», confie-t-il à Rochester First . Les avocats de la défense estiment que l’accusation n’a présenté que des preuves circonstancielles et qu’il y a de quoi interjeter appel. «Nous pensons que la loi est de notre côté et sommes confiants», a réagi Me Michael Wolford. James Krauseneck connaîtra sa peine le 7 novembre.