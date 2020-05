New York

Il tue son père pendant une réunion sur Zoom

Un homme a poignardé son père alors que celui-ci participait à une réunion virtuelle sur la plateforme. Le meurtre a eu lieu à Amityville, ville réputée pour le film d’horreur du même nom.

«On ne sait pas ce qu’ils ont vu. On pense qu’ils étaient une vingtaine» à participer à la réunion, a indiqué un responsable de la police, Kevin Beyrer, au journal local «Newsday». «Ils l’ont juste vu disparaître de l’écran puis ont entendu respirer difficilement».

Le fils a tenté de s’échapper mais a été rattrapé par la police non loin du lieu du crime et brièvement hospitalisé. Il est sorti de l’hôpital vendredi matin, et devait être officiellement inculpé ce vendredi pour meurtre, a précisé la police.