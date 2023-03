Elle tue trois enfants dans une école avant d’être abattue

via REUTERS

Aux États-Unis, une jeune femme a ouvert le feu, lundi, dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee, tuant trois enfants et trois employés de l’école. Leur décès a été constaté «à leur arrivée à l’hôpital», ont déclaré des responsables du Centre médical universitaire Vanderbilt, cités notamment par la télévision locale NewsChannel 5.

La tireuse est entrée dans la matinée dans les locaux d’une école chrétienne privée, nommée The Covenant School, selon la police de la ville. Des agents sont intervenus et «l’ont tuée», a-t-elle tweeté. Les pompiers ont précisé avoir «pris en charge plusieurs patients», sans donner plus de détails sur l’âge ou l’état des victimes.