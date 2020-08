Protection des animaux

Il tue un gorille avec une lance, 11 ans de prison

Un Ougandais a été condamné jeudi à une peine de prison de 11 ans pour avoir tué un rare gorille des montagnes dans le parc de la forêt de Bwindi.

Le condamné, habitant d'un village voisin, avait été arrêté et avait reconnu avoir tué le singe, assurant avoir agi en état de légitime défense, selon l'autorité ougandaise de la faune (UWA). Il avait plaidé coupable de trois chefs d'inculpation: être entré illégalement dans une zone protégée et avoir tué une antilope et un potamochère.