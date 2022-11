Paris: il tue une prostituée à coups de pied

Paris (F) : Il tue une prostituée à coups de pied

Un homme de 33 ans a été mis en examen et écroué à Paris, pour avoir battu à mort une travailleuse du sexe dont il était le client, a annoncé mardi la justice française.

Un homme de 33 ans a été mis en examen et incarcéré après avoir agressé le 8 novembre à Paris une femme qui se prostituait, morte trois jours plus tard des suites de ses blessures, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Selon cette source, confirmant une information du «Parisien», le meurtrier présumé, domicilié en Île-de-France, a été inculpé par un juge d’instruction parisien et écroué le 11 novembre pour «tentative d’homicide volontaire».