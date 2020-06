Londres

Il urine sur une plaque en hommage à un policier tué

L’homme de 28 ans a été inculpé «d’outrage à la décence publique» après s'être présenté de lui-même dans un commissariat de police.

Il se rend lui-même à la police

Un homme de 28 ans, habitant dans l'Essex, au nord-est de Londres, a été arrêté après s'être présenté de lui-même dans un commissariat de police, a indiqué Scotland Yard. L'homme a été inculpé «d’outrage à la décence publique» et comparaîtra lundi devant le tribunal Westminster Magistrates à Londres, a précisé la police dimanche soir. La ministre de l'Intérieur Priti Patel a jugé «absolument épouvantable et honteuse» la dégradation de la plaque posée en hommage au policier, condamnant également les affrontements samedi entre des militants d'extrême droite et la police.