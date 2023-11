Il utilise la voix de Taylor Swift sans rien lui demander

Si vous êtes tombé sur la chanson «Get Your Head On This», du Britannique Posse Unit, vous avez peut-être reconnu la voix de Taylor Swift. D’ailleurs, l’artiste précise sur YouTube qu’il s’agit d’un featuring avec la chanteuse américaine qui bat des records. Une bien belle histoire de collaboration entre un inconnu et une des plus grandes stars du monde, sauf que Taylor Swift ignore complètement qu’elle a participé à ce morceau.