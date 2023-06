2 millions par an: il utilise le sang de son fils pour rester jeune

Chez les Johnson, la solidarité intergénérationnelle coule dans les veines. Au sens figuré et au sens propre. Bryan Johnson, magnat de la tech âgé de 45 ans, a eu recours à des transfusions sanguines dans une clinique au Texas et le donneur n’est autre que son fils, Talmage, âgé de 17 ans. Le fondateur et CEO multimillionnaire de la société Kernel, n’a qu’une obsession: rester jeune.

Des érections d’adolescent

Et des médecins, il y en a dans l’entourage du businessman: 30 spécialistes le suivent jour et nuit. Ils contrôlent tous ses organes vitaux, ses dents, sa peau, ses cheveux, son rectum et son pénis parce que le quadragénaire veut des érections comparables à celles d’un adolescent. Il a les moyens de ses ambitions puisqu’il dépense 2 millions de dollars par an pour réaliser son rêve de jeunesse éternelle. Il assure à qui veut l’entendre que les soins prodigués et son hygiène de vie lui permettent d’avoir le cœur d’une personne de 37 ans et la peau de quelqu’un qui en a 28.