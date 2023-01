Etats-Unis: Il utilise sa Tesla pour tuer sa famille, mais ça ne se passe pas comme prévu

États-Unis : Il utilise sa Tesla pour tuer sa famille, mais ça ne se passe pas comme prévu

Le Dr Dharmesh Arvin Patel n’avait certainement pas prévu ce scénario. Lundi, l’homme de 41 ans a précipité sa Tesla du haut de «Devil’s Slide» (ndlr: le toboggan du diable), une falaise située entre Pacifica et Montana (Californie). Avec lui à l’intérieur, se trouvaient sa femme et leurs deux enfants de 7 et 4 ans, relate KTVU. Robin Johnson était de passage dans le coin quand il a vu une voiture blanche rouler «extrêmement vite» à la sortie d’un tunnel. «Et puis je vois dans mon rétroviseur le véhicule franchir la barrière et plonger», raconte-t-il.