Trump, et maintenant?«Il va créer le plus de chaos possible»

Les Américains qui craignaient que Donald Trump n’utilise des armes nucléaires contre les ouragans ou qu’il ordonne d’abattre des clandestins aux frontières n’ont pas fini de suer. Car, comme l’écrit le Huffington Post, les derniers jours du Républicain au pouvoir pourraient bien être les plus inquiétants. C’est en tout cas ce qu’annonce Michael Cohen, son ancien avocat et homme de main. «Il va créer le plus de chaos qu’il est humainement possible de faire», prévient-il.