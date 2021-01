Météo : Il va faire de plus en plus froid cette semaine

Les températures seront glaciales un peu partout en Suisse, vendredi matin. MétéoSuisse

D’un point de vue météorologique, l’année 2021 commence exactement comme 2020 s’est terminée: du froid hivernal et de la neige en plaine. Surtout la nuit où, selon SRF Meteo, il faut s’attendre à un froid glacial allant de -7 à -2 degrés dans les prochains jours. Ces températures négatives auront des conséquences sur la circulation routière: les chaussées risquent fort d’être verglacées par endroits.

Selon MeteoNews, les températures resteront basses dans les prochains jours, avec une tendance à diminuer. Dès mercredi, il pourrait à nouveau neiger sur le Plateau, en particulier dans la région de Berne, en Argovie, à Zurich et en Suisse centrale et orientale. De petites crachées de neige sont aussi possibles en Suisse romande. On pourrait même passer des journées entières avec un mercure qui restera sous la barre du 0 degré. Vers la fin de la semaine, il fera à nouveau beau, mais de plus en plus froid.

Lundi, le thermomètre ne dépassera que légèrement le 0 degré: à Lucerne, on prévoit 1 degré, à Bâle et à Genève 2 degrés, la plupart du temps avec des nuages et un brouillard important, mais sans précipitations. Dans les Grisons et en Valais, la température atteindra encore jusqu’à 3 degrés avec des rayons de soleil occasionnels. Au Tessin, en revanche, où il fera 4 degrés, il faut s’attendre à de la pluie.

Malgré tout, la situation dépressionnaire rend les prévisions difficiles. Trois dépressions sont actuellement présentes au-dessus de l’Europe, comme nous l’apprend MétéoSuisse: la première se situe près de Gibraltar et traverse la Méditerranée, la seconde, au-dessus du golfe du Lion, amène des nuages sur la Suisse alors que la dernière se situe sur les Balkans et se dirige vers l’Allemagne. C’est celle-ci qui créera des perturbations dès mercredi mais il est encore difficile de prédire s’il y aura des chutes de neige ou non.