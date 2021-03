La population devrait idéalement se faire tester régulièrement, ou au moins avant de rencontrer beaucoup de gens d’un coup: c’est la recommandation d’Alain Berset dans le cadre de la nouvelle politique de lutte contre le coronavirus du Conseil fédéral. Une demande visiblement entendue par les citoyens, notamment à l’approche des vacances de Pâques, et des inévitables repas en famille: certains cantons sont déjà presque dépassés par la demande, et les rendez-vous en pharmacie ou centre de dépistage se font rares, rapporte «Blick».

Alors que Berne, Zurich, Bienne et Olten ont encore de la marge dans leurs centres officiels, il y est déjà compliqué de trouver des places en pharmacies, puisque celles-ci sont peu nombreuses à proposer des tests rapides. Le problème est d’ailleurs le même en Suisse romande: la liste des adresses équipées est maigre. A Lucerne, celles-ci sont déjà pleines jusqu’au 6 avril, indique la «Luzerner Zeitung», et le canton est en train d’étudier les possibilités d’augmenter les capacités rapidement. Ceci alors qu’un drive-in et deux centres de dépistages classiques ont été mis hors service tout récemment du fait d’une demande trop faible.