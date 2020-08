Basketball

Il va falloir compter avec le Thunder

Les coéquipiers de Chris Paul n’en finissent plus de gagner dans la bulle de la NBA. Dernière victime en date, les Los Angeles Lakers.

Les Lakers frappés par la foudre: les leaders de la conférence Ouest ont été sèchement battus mercredi soir (86-105) par le Thunder d'Oklahoma City, tandis que Toronto et Boston l'ont emporté, empêchant respectivement Orlando et Brooklyn de s'assurer un billet pour les finales à l'Est.

Assurés d'être tête de série No 1 à l'Ouest, les Lakers ont été dominés de bout en bout, ne parvenant jamais à mener au score, pour la première fois de la saison, face au Thunder qui a montré qu'il faudra encore compter avec lui. Oklahoma revient ainsi dans la course pour décrocher la quatrième place de la conférence Ouest, sur les talons de l'Utah Jazz.

Coté Lakers, qui a testé différentes combinaisons en faisant entrer plusieurs nouveaux joueurs, LeBron James a inscrit 19 points et pris 11 rebonds en 30 minutes passées sur le parquet. Anthony Davis a totalisé neuf points, huit rebonds et cinq passes.

Carton de Boston

A l'Est, les Orlando Magic et les Brooklyn Nets auraient chacun pu obtenir une place en finale de Conférence en s'imposant... mais ils ont tous deux chuté face à deux sérieux prétendants au titre: les Raptors, champion l'an dernier et actuels 2e, et les Celtics, qui pointent juste derrière au classement.