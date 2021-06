Hockey sur glace - Il va falloir payer cher pour voir jouer Montréal

La fièvre des séries a envahi Montréal

Équipe surprise de cette fin de saison de NHL, la franchise québécoise a atteint le dernier carré des play-off pour la première fois depuis 2010, après avoir éliminé les Toronto Maple Leafs (4-3) et les Winnipeg Jets (4-0).

Actuellement engagé contre les Vegas Golden Knights, Montréal va retrouver ses fans pour les actes III et IV des demi-finales de la Coupe Stanley (on en est à 1-1 dans la série).

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va falloir payer très cher pour assister aux deux rencontres du Canadien à domicile (19 et 21 juin).

Il faut dire que la situation est particulière cette année pour le Canadien de Montréal. Non seulement l’enjeu sportif est énorme (une place en finale de la Coupe Stanley) et personne n’attendait l’équipe à ce stade de la compétition, mais en plus les places disponibles sont limitées en raison de la situation sanitaire actuelle.