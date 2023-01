Jean-Baptiste Maunier va jouer dans Demain nous appartient

Jean-Baptiste Maunier : Il va jouer dans «Demain nous appartient»

Bonne nouvelle pour les fans de Jean-Baptiste Maunier: il vient de rejoindre le casting de la série «Demain nous appartient», sur TF1. Le comédien de 32 ans incarnera Benoît, un nouveau professeur de SVT (sciences et vie de la terre), qui travaillera au sein du lycée Agnès Varda, selon « Télé-Loisirs ». Dans la mesure où Jean-Baptiste vient de commencer le tournage du feuilleton, il faudra encore attendre quelques semaines, avant de le voir à l’écran.

Papa d’un petit Ezra, 3 ans, qu’il a eu avec sa compagne, Léa Amezeder, Jean-Baptiste aime diversifier ses activités professionnelles. Après avoir été révélé à l’âge de 14 ans dans «Les Choristes», en 2004, le Français a tourné dans plusieurs longs métrages et téléfilms. Il a également fait du mannequinat et de la musique. Il a sorti plusieurs singles et deux albums. L’artiste, que l’on voit régulièrement dans les spectacles des Enfoirés, a également participé à la onzième saison de «Danse avec les stars», sur TF1, en 2021.