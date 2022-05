Tribunal fédéral: Il va jusqu’au bout pour contester la taxe militaire et fait plier l’État

Seul, il a gagné contre les impôts. Un Soleurois vient de remporter la bataille au Tribunal fédéral (TF) contre la taxe militaire qu’on lui réclamait. Comme beaucoup d’autres , ce trentenaire naturalisé a été rattrapé par l’État après un changement de loi en 2019 qui rallongeait le nombre d’années pendant lesquelles elle doit être payée. Avant, on payait jusqu’à 30 ans, maintenant, on paie onze fois, au maximum jusqu’à 37 ans.

Pas d’intérêt public «impérieux»

S’il s’est battu, c’est parce que les impôts lui réclamaient 6612 francs de taxe pour l’année 2018. Or, le changement de loi est entré en vigueur en 2019. Pour l’Administration fédérale des contributions (AFC), en 2019, on taxe l’année fiscale 2018 et le Soleurois devait donc payer. Pour le Soleurois, en 2018, la loi n’avait pas encore changé et il contestait devoir payer.

L’an 2018, et après?

Le Soleurois, qui avait 37 ans en 2018, n’était appelé à payer que la taxe de cette année-là, puisque les nouvelles règles prévoient l’âge de 37 ans comme limite maximum. Or, de nombreux autres hommes, plus jeunes, ont été rattrapés et doivent payer encore, pour 2018, 2019, 2020 et plus, jusqu’à avoir payé onze fois ou jusqu’à l’âge de 37 ans… Pour eux, l’espoir renaît de voir leurs taxes annulées (lire encadré).