Harry Styles : Il va lancer sa marque de cosmétiques

À l’aise avec son look «gender fluid», le chanteur Harry Styles ajoutera bientôt une corde à son arc.

Assumant son look androgyne, Harry Styles veut maintenant aller plus loin. Selon un fan club du chanteur, le Britannique de 27 ans va lancer sa propre ligne de parfums et de cosmétiques. Vendredi 28 mai 2021, le compte Twitter Harry Styles Updates a publié la capture d’écran d’un document officiel sur lequel est mentionnée la société anglaise avec laquelle la star va collaborer pour ce nouveau projet.

N’hésitant pas à porter du vernis à ongles, à se maquiller et à s’habiller avec des vêtements féminins, le chanteur de One Direction devrait donc sortir une gamme de produits de beauté unisexe. De quoi diviser ses fans. Si certains préféreraient qu’il se concentre sur sa musique, d’autres sont impressionnés par le parcours professionnel du petit ami d’Olivia Wilde. «J’apprends donc qu’Harry Styles, chanteur, auteur-compositeur, vainqueur d’un Grammy Award, acteur, mannequin, philanthrope et hommes d’affaires va maintenant lancer une ligne de parfums et de cosmétiques. Son pouvoir est vraiment incomparable», s’est réjouit l’un d’eux sur Twitter.