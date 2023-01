Etats-Unis: Ivre, il tue accidentellement sa compagne enceinte

États-Unis : «Il va le payer pour le restant de ses jours, mais ce n’est toujours pas assez»

Ivre au volant, un trentenaire a accidentellement provoqué la mort de sa compagne et de leur futur bébé, dimanche à New York.

Une jeune femme enceinte a trouvé la mort dimanche à Staten Island (New York) dans un accident de la route. Son petit ami a été arrêté et mis en examen pour homicide involontaire, homicide par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et conduite en état d’ivresse, entre autres charges. Adem Nikeziq, 30 ans, roulait à plus de 160 km/h vers 5 heures du matin, quand il a perdu le contrôle de son véhicule, rapporte le «New York Post».