Versant sud des Alpes – Il va neiger et pas qu’un peu!

Les amateurs d’or blanc ont de quoi se réjouir. Ce mercredi matin, il devrait neiger en abondance sur le versant sud des Alpes, du Haut-Valais au Tessin. C’est ce qu’annonce MétéoSuisse sur son site . Au fil des heures, la zone dépressionnaire, causant ces chutes de neige, se décalera vers l’est. Cela permettra une accalmie sur le versant sud des Alpes et une intensification des chutes de neige dans les Grisons, soit sur le versant nord des Alpes.

Selon les météorologues, l’épisode neigeux sera «court mais intense». Dans les douze prochaines heures, il faut ainsi s’attendre à une couche de neige fraîche faisant entre 20 et 40 centimètres.

En ce qui concerne les autres régions du pays, le temps sera majoritairement nuageux et pluvieux. La limite des chutes de neige, se situant actuellement entre 1300 et 1100 mètres, pourrait encore s’abaisser dans la nuit de mercredi à jeudi pour atteindre les 1000 mètres aux Grisons et même les 800 mètres au Tessin, prédit Météonews.