Vaud - Il va refuser de soigner ses patients non vaccinés

Une affiche est visible dans sa salle d’attente depuis le mois dernier. Un physiothérapeute de Denges (VD) ne traitera plus, dès le 1er juillet, ses patients de plus de 75 ans qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19. Et toutes les autres classes d’âge dès le 1er septembre, explique «24 heures». La mesure ne concerne que ceux qui ont fait le choix de renoncer au vaccin, pas ceux qui ne sont pas éligibles. «J’ai réalisé plus de 2500 traitements durant la pandémie en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Ce qui inclut le port du masque dix heures par jour depuis plus d’un an», relève-t-il.