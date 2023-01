Alimentation: Il va y avoir du grillon dans nos chocolats ou notre pain

Et cela va être difficile d’y échapper. Car le grillon domestique est susceptible d’être présent sous forme congelée, séchée ou en poudre, dans toute une série d’aliments . Comme les pains et petits pains multicéréales, les biscuits secs, les barres de céréales, les sauces, les produits à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses et de légumes, sans oublier les pizzas, les soupes, le lactosérum en poudre, les substituts de viande, les boissons similaires à la bière ou même les confiseries au chocolat!

Végétariens et végétaliens attention

La quantité de grillon domestique dans les aliments sera toutefois limitée. Mais on pourra en trouver dans les substituts de viande jusqu’à une teneur de 5% par exemple, ce qui risque de faire grincer les dents des végétariens et végétaliens qui n’auront d’autre choix que de décortiquer la liste des ingrédients, tout comme ceux qui présentent des allergies préexistantes aux crustacés et aux acariens. Et gare s’ils tombent sur des indications sibyllines de type «contient des protéines animales» ou «contient des farines protéiques»…