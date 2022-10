Football: Il vapote sur le banc: suspendu!

Le Belge (30 sélections et 6 buts) a ensuite porté le maillot de l’Inter, puis de Cagliari, avant d’aller terminer tranquillement son parcours, à 34 ans, au Royal Anvers. C’est dans sa ville natale qu’il a défrayé la chronique ces derniers jours, en réalisant un geste technique peu commun pour un footballeur de haut niveau. Et ce n’est pas la première fois…

Connu pour être un fumeur invétéré, Nainggolan a régulièrement été pris la main au paquet, notamment lors du rassemblement des Diables Rouges lors de l’Euro 2016. Ses plus fervents suiveurs se rappelleront aussi la soirée du Nouvel An en 2018, quand il avait diffusé sa fête en direct sur Instagram, lors de laquelle il buvait énormément, fumait tant et plus et pestait contre à peu près tout.