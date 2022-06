Prix Nobel de la paix : Il vend sa médaille pour aider les petits Ukrainiens

Le journaliste Dmitri Mouratov a mis aux enchères sa médaille de prix Nobel de la paix. Les 103 millions de dollars récoltés iront aux enfants ukrainiens.

Le rédacteur en chef russe du journal d’investigation indépendant «Novaïa Gazeta» a récolté 103,5 millions de dollars pour les petits Ukrainiens en vendant son prix Nobel de la paix remporté en 2021 . La vente, qui se déroulait à New York, a été très animée, ponctuée de nombreux applaudissements et stimulée par les enchérisseurs qui s’encourageaient les uns les autres pour tirer la vente vers le haut. Dmitri Mouratov enregistrait des vidéos de l’écran de l’enchère et de l’ambiance dans la salle.

«Être entendu»

Dmitri Mouratov fait partie des fondateurs du journal «Novaïa Gazeta» en 1993, après la chute de l’Union soviétique et en a dirigé la publication de façon quasi continue depuis. Connu notamment pour ses enquêtes sur la corruption et les atteintes aux droits humains en Tchétchénie, le trihebdomadaire est devenu cette année le dernier grand journal à critiquer Vladimir Poutine, et ses tactiques à l’intérieur et à l’extérieur du pays.