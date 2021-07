États-Unis : Il vend un album unique du Wu-Tang Clan pour solder sa condamnation

L’entrepreneur Martin Shkreli, connu pour avoir multiplié par 55 le prix d’un médicament destiné aux séropositifs, a vendu un mystérieux album afin de solder sa condamnation en justice.

L’unique copie de ce double album de 31 titres aurait été enregistrée entre la fin des années 2000 et le début des années 2010 par la bande du Wu-Tang Clan, des légendes du hip-hop, connues pour leurs textes sur la dureté des quartiers pauvres et leurs samples inspirés de films d’arts martiaux.

L’unique exemplaire d’un mystérieux album des rappeurs new-yorkais du Wu-Tang Clan, «Once upon a time in Shaolin», a été vendu mardi aux enchères pour solder la condamnation de Martin Shkreli, l’entrepreneur pharmaceutique provocateur et honni qui se l’était offert avant sa chute, a annoncé la justice américaine.