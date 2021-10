Strasbourg – Il vendait des chiots à la sauvette en plein centre-ville

L’Unité canine de la police française a fait une sombre découverte ce jeudi en fin d’après-midi. Un homme, visiblement alcoolisé, se promenait avec une poussette en plein centre-ville Strasbourg lorsqu’il a été stoppé par la patrouille, selon les informations de «20minutes.fr». Ces derniers ont découvert que le suspect transportait dans son landau des chiots d’à peine cinq jours, non suivi par les services vétérinaires. Les bébés non sevrés et présentant des signes de maltraitance étaient dissimulés sous une couverture: l’homme essayait de les vendre à la sauvette aux passants.