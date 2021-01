Football : Il veut «chambouler la hiérarchie» en Angleterre

L’entraîneur de Leicester Brendan Rodgers a pour ambition de «chambouler la hiérarchie» du football anglais et de participer chaque année aux compétitions européennes, alors que son club est 3e du championnat, selon des propos rapportés dimanche par l’agence PA.

Engagé en Ligue Europa, Leicester disputera en février les seizièmes de finale contre le Slavia Prague. En Premier League, les Foxes comptent un point de retard sur Liverpool et Manchester United, et ont disputé un match de plus que les deux leaders. Derrière eux, la bataille fait rage entre sept équipes, dont la dernière, West Ham (10e), ne compte que six unités de retard sur Leicester.